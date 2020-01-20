استعد لربح 5 أجهزة ايفون 11 الجديد في مسابقة “توكيلات الجزيرة”

الخليج ٣٦٥ نت – نستعد في الخليج ٣٦٥ نت هذه الايام بالتعاون مع “توكيلات الجزيرة” وكلاء فورد ولينكون في المنطقة الوسطى والشرقية بالمملكة العربية السعودية

لإطلاق مسابقة خاصة متزامنة مع إطلاق سيارة فورد إسكورت 2020 ، وستكون جوائزها 5 أجهزة ايفون 11 الجديد.

وستنطلق المسابقة بإذن الله تعالى بتاريخ 22 يناير وتستمر الى 5 فبراير وتتكون من 5 اسئلة.

كل ما على المتسابق ان يقوم بمتابعة حساب توكيلات الجزيرة على إنستغرام والإجابة على السؤال اليومي عن طريق إختيار الإجابة الصحيحة وسيتمكن من الدخول في السحب لفرصة ربح جهاز آيفون 11 مقدم من توكيلات الجزيرة للسيارات.

سنقوم بتحديث الموضوع وطرح كل الاسئلة والفائزين مباشرة من هنا.

الشروط والأحكام:

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• يمكن لكل مشترك الفوز لمرة واحدة فقط عند الاشتراك بالمسابقة.

• المسابقة ستكون سارية المفعول في المملكة العربية السعودية فقط، وسيكون الاشتراك فيها محصور بسكان المملكة العربية السعودية ممن يحملون الهوية الوطنية او إقامة سارية المفعول.

• الفائزون يجب أن يكونوا احد المتابعين لحساب توكيلات الجزيرة على إنستغرام.

• يتطلب من الفائزون تقديم الهوية الوطنية ، الإقامة لاثبات الشخصية عند استلام الجائزة.

• الجائزة غير قابلة للاسترداد المالي وغير قابلة للتحويل لشخص آخر.

• لا يحق الاشتراك في المسابقة لكل من: موظفي أو وكلاء أو أقرباء موظفي شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المحدودة، أو أي أحد له صلة بفورد ويشارك في أي جزء من إدارة وتنفيذ هذه المسابقة.

• سيتوجب على المشاركين إعطاء المعلومات الحالية، كاملة ودقيقة، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال صفحة المسابقة على الإنستغرام.

• سيتم التواصل من قبل المسؤولين عن المسابقة مع المشتركين من خلال حساباتهم في إنستغرام لتزويد الشركة برقم الهاتف ومكان الإقامة لترتيب استلامهم الجوائز.

• في حال إقامة حفل توزيع جوائز لهذا الحدث للفائزين، فسيتم توزيع جوائز تشمل أجهزة مصنعة، تخضع لشروط الشركة الصانعة وشروط الخدمة، والضمان والصيانة، ولا تتحمل توكيلات الجزيرة أو الخليج ٣٦٥ نت أي مسؤولية عنها.

نتمنى للجميع التوفيق.