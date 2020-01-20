شاهد.. صورة نادرة للملك فهد خلال قيادته سيارته الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة كانت قد نشرتها دارة الملك عبدالعزيز للملك فهد بن عبدالعزيز، وهو يقود سيارته في المخيم الملكي بحفر الباطن.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1406هـ (1986م)، الملك فهد وهو يقود سيارته الشخصية بصحبة الشيخ “جابر الأحمد الصباح” أمير دولة الكويت الأسبق، رحمهما الله.