تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت بوابة التحقق من السيارات “فسح” التابعة للجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى السعودية. وجاءت التغريدة كالتالي: “هل تفكر باستيراد مركبة؟ بوابة التحقق من المركبات تضع الإجراءات بين يديك”، حيث توفر البوابة امكانية التحقق من السيارات، كالتالي: التحقق من أهلية المواطن لاستيراد السيارة.

التحقق من عمر السيارة.

تقديم الطلب لاستيراد السيارة.

الحصول على الموافقة المبدئية للاستيراد.

اتمام عملية الدفع.

الحصول على تقرير للسيارة.

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