تويوتا سيكويا الشكل الجديد ستدشن في عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كانت تويوتا شديدة الحذر فيما يتعلق بالجيل القادم من سيكويا، ولكن هذا الحذر قد تم كسره اليوم حيث أعلنت الشركة عن خطط لإعدة ترتيب عمليات الإنتاج في أمريكا الشمالية على أساس المنصات المشتركة، حيث أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 700 مليون دولار (2.65 مليار ريال) في مصنع الشركة في برينستون بولاية إنديانا، كاشفاً عن تفاصيل جديدة حول سيكويا القادمة المتوقع تدشينها في عام 2021 ووصولها للأسواق العالمية كموديل 2022.

سيتوقف مصنع برينستون عن إنتاج سيكويا الحالية بحلول عام 2022 حيث سيركز المصنع على إنشاء سيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم وسيارات الميني فان مثل هايلاندر وهايلاندر هايبرد وسيينا، ومع ذلك، فإن مكان إنتاج سيكويا لن يذهب بعيداً حيث سيتم نقل الإنتاج إلى مصنع الشركة في سان أنتونيو بولاية تكساس.

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وعلى الرغم من أن تويوتا لم تكشف عن ذلك بشكل مباشر، إلا أن الأخبار السابقة تشير إلى أن سيكويا المعاد تصميمها سوف تدخل مرحلة الإنتاج في 2022، وسيتم بناؤها إلى جانب الجيل القادم من تندرا، حيث سيركز مصنع تكساس الآن على بناء سيارات البيك آب كبيرة الحجم والـ SUV، وكجزء من هذا التركيز، سيتوقف المصنع عن إنتاج تاكوما بحلول أواخر 2021، نظراً لأن طاقة إنتاج المصنع ستظل عند 208,000 سيارة سنوياً.

أما فيما يتعلق بتاكوما، فسيستمر الإنتاج في مصنع تويوتا في كاليفورنيا، بالإضافة إلى مصنع الشركة في جواناجواتو في المكسيك، والذي بدأت فيه بناء البيك آب في أواخر العام الماضي.