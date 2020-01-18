يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد تحولاً كبيراً من شركات السيارات العالمية نحو السيارات الكهربائية، فمؤخراً كشفت شركة صناعة السيارات "جنرل موتورز"، عن النسخة الكهربائية من أحدث سياراتها الـ"SUV"من طراز هامر HX.
وكانت "جنرال موتورز"، قد كشفت عن النسخة التقليدية من هامر HX، المخصصة للطرق الوعرة، لأول مرة عام 2008، خلالفعاليات معرض ديترويت للسيارات، قبل تعلن منذ أيام عن إعادة بناء السيارة مجدداً ولكن بنسخة كهربائية.
ومن المتوقع أن تطرح جنرال موتورز، بنهاية 2021، نسختين من الموديل الجديد، أحدهما بيك أب بصندوق خلفي صغير، والأخر موديل رياضي متعدد الاستخدامات SUV.
كانت هذه تفاصيل خبر هامر Hummer تكشف موعد طرح سيارتها الكهربائية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.