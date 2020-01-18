عرض بداية العام الجديد على رينو كابتشر 2020 من أفضلية الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أفضلية الخليج للسيارات، ولا تفوت العروض المميزة على رينو كابتشر موديل 2020.. اتبع احساسك وعش اللحظة. السيارة المشمولة في العرض: رينو كابتشر موديل 2020: امتلكها الآن ابتداء من 70,900 ريال نقداً . مميزات العرض: صيانة مجانية لمدة 3 سنوات/60,000 كم أيهما أولا.

تظليل نوافذ مجانا.

رسوم تسجيل مجانية.

خدمة نقل السيارة من وإلى الصيانة مجاناُ. الشروط والأحكام: السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

البنود و تطبق الشروط.

قد تختلف المواصفات الفنية حسب الطرازات. يرجى التحقق من صفحة المنتج لمزيد من التفاصيل

يتم عرض الصور لغرض التوضيح فقط صورة العرض:

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