لويس هاميلتون يطالب بتغيير هام في مقصورة سيارات مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – طالب السائق البريطاني المحترف الشهير لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1 ست مرات، من مسؤولي مرسيدس التوقف عن استخدام جلود الحيوانات الطبيعية في مقصورة مختلف طرازاتها في جميع أنحاء العالم.



وبالفعل لاقى طلب لويس استجابة من مدير مرسيدس التنفيذي، وتحدث معه لبحث خطة واضحة للتخلص من الجلود في مختلف سيارات الشركة الألمانية الفاخرة، وكي يصبح لويس جزءاً من نظام يعمل على تقديم شيء إيجابي للمستقبل.



وكان هاميلتون قد اتبع حمية نباتية منذ عام 2017 عندما كان في سنغافورة، ومنذ ذلك الوقت وهو يروج لها بشكل مستمر، وأكد أنه منذ أن أصبح نباتياً، لم يشعر برغبة في تناول اللحوم مرة أخرى، وأن الحمية النباتية ساعدته على تحسين صحته الجسدية والنفسية.

وكثف السائق المحترف في عام 2019 من دعوته نحو اتباع الحمية النباتية، وذلك عبر إنتاجه لبرنامج The Game Changers التلفزيوني، والذي يبحث على العلاقة بين الحمية والتغذية الرياضية.



يذكر أنه في حال نجاح هاملتون في إقناع مسؤولي مرسيدس بأهمية بدء استخدام الجلود المصنعة في مقصورات السيارات الفاخرة، فإنها ستصبح واحدة من الشركات القليلة التي تتخلى عن الجلود الطبيعية، مع العلم أن الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تيسلا واحدة من هذه الشركات.