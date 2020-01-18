همر اس يو في الكهربائية تظهر بشكلها التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – همر HX هي SUV اختبارية للطرق الوعرة كشفت عنها جنرال موتورز في معرض ديترويت للسيارات 2008، والآن عادة السيارة مجددا للساحة مع اقتراح البعض استلهام تصميمها لسيارات همر SUV وبيك اب الكهربائية القادمة.

هل ستنجح همر كعلامة كهربائية؟ .. من الصعب الإجابة على هذا السؤال، خاصة وأن محبي السيارات الكهربائية قد يترددوا في شراء همر بسبب تاريخ العلامة الشهيرة بنهمها للوقود الحفري، ومن طرف آخر هل سيقبل عشاق العلامة الأصليين تغيير روحها بشكل كامل والتوجه نحو التوليد الكهربائي؟، لا ندري بعد ولكن نحتفظ بشكوكنا حتى انطلاق العلامة.

من المتوقع أن تطرح جنرال موتورز نسختين من الموديل الجديد، واحدة بيك اب بصندوق خلفي صغير والأخرى SUV صريحة، وغالبا سنراهما في نهاية 2021.