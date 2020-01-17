للمقبلين على الشراء.. سيارات جديدة تتراوح أسعارها بين 120 و200 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أصبح قرار شراء سيارة جديدة من أصعب القرارات التي يمكن أنه تواجه المقبلين على الشراء، خاصةً عملاء فئة السيارات الاقتصادية.

في السطور التالية، تقدم "سيارات الوفد"، لقرائها قائمة بأسعار السيارات الجديدة التي تتراوح أسعارها بين 120 و200 ألف جنيه.

- فيات تيبو: تتوافر السيارة فيات تيبو بعدة فئات من التجهيزات، فئة واحدة منها فقط أقل من 200 ألف جنيه، وهي الفئة الأولى المزودة بناقل حركة عادي، ويبلغ سعرها الرسمي 189.990 ألف جنيه.

- رينو لوجان: تطرح السيارة رينو لوجان، بعدة فئات مختلفة من التجهيزات القياسية، 4 منها أقل من 200 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة رينو لوجان من 165 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فيتم طرحها بـ177 ألف جنيه، وكلاهما مزود بناقل حركة عادي، أما الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فيتم طرحها بسعر 188 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الرابعة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك أيضاً 199 ألف

جنيه.

- بروتون ساجا: يتم طرح السيارة بروتون ساجا، بفئتين من التجهيزات، الأولى مزودة بناقل حركة عادي، وتطرح بسعر 185 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فمزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتطرح بسعر 195 ألف جنيه.

- زوتي z100: يبلغ سعر السيارة زوتي z100، حوالي 119.999 جنيهاً، بعد التخفيضات الأخيرة التي أقرها وكيلها في مصر.

- زوتي z300: تتوافر السيارة زوتي z300، بفئتين من التجهيزات، الاولى بسعر 167.990 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتتوافر بسعر 214.990 ألف جنيه.

- سوزوكي ألتو: يبلغ سعر السيارة سوزوكي ألتو الهاتشباك 134.900 جنيه، وتتوافر بفئة واحدة من التجهيزات.

- لادا جرانتا: تتوافر لادا جرانتا بفئتين من التجهيزات، الأولى "مانيوال"، ويبلغ سعرها بعد التخفيضات الأخيرة 155 ألف جنيه، أما الفئة الثانية "أوتوماتيك"، فيبلغ سعرها 175 ألف جنيه.

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- بي واي دي: تتوافر السيارة الصينية بي واي دي حالياً في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة عادي بسعر 173 ألف جنيه.

- جلوري: تتوافر جالوري بإصدارين، الإصدار الأول 350S، ويتوافر بفئتين، الفئة الأولى بسعر 175 ألف جنيه، ومزودة بناقل حركة عادي، أما الفئة الثانية فمزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتطرح بسعر 200 ألف جنيه، أما الإصدار الثاني جالوري 330 S، فتتوافر بفئتين، أحدهما أقل من 200 ألف جنيه، حيث يتم طرحها بسعر 187 ألف جنيه، وهي مزودة بناقل حركة عادي.

- سينوفا X35: تتوافر السيارة سينوفا X35، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 200 ألف جنيه، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

- شيري أريزو 5: تتوافر السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً بـ3 فئات من التجهيزات، فئتان فقط منها أقل من 200 ألف جنيه، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى المزودة بناقل حركة عادي 171.900 ألف جنيه، أما الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فيبلغ سعرها 192.900 ألف جنيه.

- جيلي إم جراند 7: تتوافر السيارة جيلي إم جراند بفئة واحدة من التجهيزات بناقل حركة عادي بسعر 189 ألف جنيه.

- شيفورليه أفيو: تتوافر السيارة شيفورليه بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ويتم طرحها بسعر 197900 جنيه.