لكزس NX وUX تحصلان على اصدارات خاصة جديدة للسوق الياباني

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض طوكيو للسيارات 2020 المنعقد حالياً، كشفت لنا لكزس عن إصدارات خاصة محدودة من طرازات كروس أوفر NX وUX.

تأتي النسخ الخاصة باسم لكزس NX الإصدار البرونزي (Bronze Edition) وUX الإصدار الأزرق (Blue Edition)، حيث تعبر الأسماء عن الألوان المستخدمة بالهيكل الخارجي والداخلي، والموجهة بشكل حصري للسوق الياباني.

نبدأ أولاً مع الإصدار البرونزي من NX المستندة على فئة NX 300 من الكروس أوفر الفاخرة، حيث تدمج ما بين لون التيتانيوم المعدني الخارجي مع عجلات 18 إنش مطلية باللون البرونزي لتأثير مميز، في حين تشمل العناصر الخارجية المميزة الأخرى شبك مغزلي أسود أمامي ورفارف بنفس لون الهيكل.

داخل المقصورة نجد عدة لمسات برونزية على لوحة القيادة والأبواب مع تطريزات برونزية على المقاعد والمقود وعصا الناقل والكونسول الوسطي، كما يضم الإصدار الخاص من لكزس NX تقنيات محدثة تشمل رصد البقعة العمياء والمرور الخلفي مع مساعد ركن وإضاءة ترحيبية وحقيبة أمتعة أوتوماتيكية الفتح، على أن يبدأ سعر NX إصدار البرونز عند 44,690$ (167,590 ريال) لنسخة الدفع الأمامي و47,110$ (176,665 ريال) للنسخة ذات الدفع الكامل للعجلات.

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بالانتقال إلى لكزس UX الإصدار الأزرق نجدها تتمتع بلون أزرق سماوي مع رقائق زجاجية تتألق في أشعة الشمس، وهي تستند على فئة UX 200 لتأتي مع عجلات 17 إنش رمادية داكنة لامعة ومقصورة داخلية سوداء اللون بلوحة قيادة مكسوة بلون أزرق معاكس وتطريزات بيضاء وعتبات جانبية تحمل اسم لكزس.

هذا وتأتي لكزس UX الإصدار الأزرق الحصري مع مصابيح ضباب LED وأعمدة ربط أمتعة على السقف مع باب حقيبة أمتعة قابل للفتح عن بعد ومساعد ركن، على أن يبدأ سعرها في اليابان عند 36,950$ (138,565 ريال).