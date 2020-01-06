مرسيدس تستدعي مئات الآلاف من سياراتها لخلل بالسقف

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، عن عزمها على استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في أمريكا، تتضمن إنتاج موديلات من 2001 حتى 2011.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سبب الاستدعاء يرجع إلى احتمال إنفصال السقف الزجاجي المتحرك أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطورة بالغة على السائق والركاب، ويشمل الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).



وصرح المتحدث الرسمي لدايملر، أن الشركة ستقوم أيضاً بعمل استدعاءات لهذه الطرازات في جميع أنحاء العالم، لكنة لا يملك حالياً العدد الإجمالي للسيارات المتضررة من هذا العيب المصنعي.

وأضاف المتحدث أن اللوح الزجاجي سيتم فحصه من قبل الوكلاء، وسوف يستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر، وأن مالكي السيارات المتضررة الذين قاموا بدفع أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.



الجدير بالذكر فإن وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، كانت قد وافقت الشهر الماضي على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار (75 مليون ريال)، عقب تحقيق استمر عاما، بسبب عملية استدعاءات داخل البلاد وصلت إلى 1.4 مليون سيارة.