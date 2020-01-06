بالرياض.. تقدير 300 ألف حادث بتكلفة 2 مليار و272 مليون ريال خلال 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “صالح الزويد” المتحدث الرسمي بإسم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، عن التقدير الذي توصلّت له الهيئة حول إجمالي الحوادث خلال عام 2019 في العاصمة السعودية “الرياض”.

حيث أوضح أن عمليات التقييم كانت لعدد يزيد عن 300 ألف حادث سيارة وقع خلال عام 2019 في الرياض، وتوصلت الهيئة إلى تقدير للأضرار التي تخلفت عن هذه الحوادث بما يزيد عن 2 مليار و272 مليون ريال، وأضاف أن ما تم تقديره من أضرار وقعت في السيارات بسبب تلك الحوادث في الرياض وحدها لا تتوافق مع التعويضات التي تم دفعها من قِبَل شركات التأمين.

وقامت 5 مراكز للهيئة في الرياض وحدها بعمل تقدير لأكثر من 600 ألف سيارة، وقالت الهيئة أن السيارات التالفة بشكل كلي نتيجة الحوادث وصلت إلى 60,300 ألف سيارة أي بنسبة 10% من اجمالي الحوادث، أما الحوادث البسيطة فقد بلغ عددها 379 ألف تقريباً أي بنسبة 63%، وفيما يخص الحوادث المتوسطة فقد بلغ عددها 162 ألف أي بنسبة 27%.

يُذكر أن الهيئة تقوم بتقدير أضرار السيارات بطرق مختلفة عن شركات التأمين ولها ضوابط خاصة في ذلك، وبالتالي توفر إمكانية إعادة تقييم الأضرار في السيارات للمواطنين أو اللجوء للمحاكم ضد شركات التأمين، حيث يتقدم للهيئة في كل شهر 30 ألف شخص للاستفادة من خدماتها.