“بالفيديو والصور” شخص ركن سيارته في حمام سباحة!

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة طريفة قام أحد الأشخاص المجهولين في ولاية فلوريدا الأميركية بركن سيارته في مكان غريب جداً لا يتوقعه أي شخص، وهو مسبح أحد الفنادق!



لا تندهش هذا بالفعل ما حدث، حيث فوجئت شرطة “‎ويست بالم بيتش” بإبلاغ إدارة أحد فنادق البلدة عن العثور على سيارة تم ركنها داخل المسبح.



ونشرت الشرطة عدة صور طريفة للسيارة على حسابها بموقع “فيسبوك” أثناء انتشالها من المياه، وصرحت قائلة: “لحسن الحظ، لم ‏يصب أي شخص في الحادث.. السائق ومن معه هربا من المكان ‏بعد إسقاطهما‎ ‎السيارة‎ ‎داخل المسبح”.‎

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كما بثت الشرطة مقطع فيديو في وقت لاحق، يبين كيف تم إخراج السيارة ‏من حوض السباحة، حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز ‏المهمة‎.

ووفقاً لتحريات الشرطة فقد كشفت كاميرات المراقبة، أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، ولا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.