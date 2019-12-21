“بالصور” سيارات هافال 2020 تتألق في معرض السيارات السعودي الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت شركة توزيع وتسويق السيارات (وكيل سيارات هافال وجريت وول في المملكة) في معرض السيارات الدولي بمركز الحارثي للمعارض بجدة، حيث أطلقت الطراز الجديد من سيارة هافال H2، الفئة التي لاقت شعبية كبيرة حول العالم لما تتميز به من أمان عالي وراحة و أداء إقتصادي بالإضافة إلى تصميمها الأنيق. تميّز الطراز الجديد من سيارة H2 بتغيير في التصميم الخارجي بشكل عام، تغيير في الواجهة الأمامية من شكل الأضواء وشبك التهوية لشكل عصري و شبابي أكثر لتصبح بذلك شبيهة لشقيقتها الـH6، بالإضافة إلى تغيير الأضواء من هالوجين إلى LED لرؤية أفضل.

أما من داخلية السيارة فقد تمت إضافة ميزات ترفيهية مثل خاصية الكار بلاي و فتحة سقف بانورامية لرفاهية وراحة أكثر للسائق والركاب.

كما عرضت شركة توزيع وتسويق السيارات كلا من هافال H6 متوسطة الحجم وهافال H9 ذات الثلاث صفوف للمقاعد ونسخة اوف رود من سيارتها H9، إضافة الى سيارتها الكهربائية ORA IQ والتي لاقت اهتمام كبير من الزوار.

لمزيد من المعلومات عن سيارات هافال أو لحجز تجربة قيادة، يمكنكم الإطلاع على الموقع الإلكتروني HAVAL.SA أو عبر الإتصال بالرقم الموّحد 920000166

هافال إتش2:

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هافال إتش6:

هافال إتش9: