“بالفيديو” شاهد تقنية جاتسو للرصد الآلي لمخالفات السرعة في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المرور السري عن بدء الرصد الآلي لمخالفات السرعة بمحافظة جدة باستخدام تقنية حديثة تُسمى “جاتسو” التي تتسم بالدقة والسرعة، وذلك للحد من مخالفات السرعة وإلزام قائدي السيارات باتباع تعليمات السلامة المرورية. وقال المرور السري إن تلك التقنية تُمكّن من رصد مخالفات السرعة عبر سيارات مدنية، للسيارات الصغيرة والكبيرة في كلا اتجاهي الطريق، كما تعتمد على رصد المخالفات عن طريق التحرك.

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