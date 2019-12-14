تعرف على سبب استدعاء 786 سيارة بورش كايين وباناميرا

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 786 سيارة بورش كايين وباناميرا، موديلات 2017 إلى 2020، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.
وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة مالكي هذه السيارات بضرورة التواصل مع شركة ساماكو؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات بصورة مجانية.
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