جمس يوكون 2021 تظهر بوضوح أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جمس يوكون 2021 في صور تجسسية جديدة بتمويهات خفيفة، مع استعداد جنرال موتورز لإطلاق الجيل القادم من سيارات الـ SUV كاملة الحجم مع تاهو وسوبربان وكاديلاك اسكاليد.
يوكون ستكون مختلفة في التصميم عن تاهو وسوبربان في بعض المناحي، والنسخة التي نراها هنا هي بقاعدة العجلات القصيرة، ما يجعلها مماثلة لتاهو، أما نسخة قاعدة العجلات الطويلة فستكون أقرب لحجم سوبربان.. مع مصابيح أمامية مربعة وشبك أمامي يتمتع بحضور قوي مشابه لتصميم جمس سييرا بيك اب.
وستعتمد السيارة على نفس منصة تاهو وسوبربان بنظام تعليق خلفي مستقل مع ازدياد مساحة الداخلية وصندوق الأمتعة بشكل كبير.. وتوقعوا استمرار المحركات كما هي لتشمل V8 سعة 5.3 لتر مع محرك V8 سعة 6.2 لتر اختياري وثالث تيربو ديزل سعة 3.0 لتر بستة سلندر.
من المتوقع عودة نسخة Denali الأكثر فخامة للموديل، مع طرح نسخة AT4 مخصصة للطرق الوعرة كذلك.. ومن المتوقع تدشين جمس يوكون في بدايات 2020 وطرحها في نهايته.
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