عرض تمويل كاديلاك اسكاليد 2019 من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، وامتلك كاديلاك إسكاليد 2019 التي صُممت لتتخطى جميع التوقعات وتتفوّق على نظيراتها مع عرض يختصر لك الطريق للقمة. إسكاليد Premium Luxury 1SC11 موديل 2019: السعر النقدي 289,000 ريال (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) مميزات العرض: Advertisements ادفع الآن 155,000 ريال نقداً والباقي بعد سنتين بـ 0% مرابحة

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

صيانة مجانية لمدة 5 سنوات/100,000 كم

مساعدة إقليمية على الطريق لمدة 4 سنوات الشروط والأحكام: الضمان لمدة 5 سنوات فقط على موديلات 2019.

التمويل مقدم من البنوك المشاركة

هذا العرض يسري فقط على سيارات محددة.

1% رسوم إدارية

9.81% معدل النسبة السنوي

العرض صالح حتى 31 ديسمبر 2019

صورة السيارة المستخدمة لغرض الإعلان فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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