تعرف على مواصفات ومميزات وسعر شانجان CS35 بلس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل الرسمي لشركة شانجان الصينية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً شانجان CS35 بلس 2020 التي تقع ضمن فئة كروس أوفر.

تتمتع شانجان CS35 بلس 2020 بتصميم عصري جذاب وأنيق للغاية، حيث أنها تأتي مع شبك أمامي نحيف ذو شقوق متعرجة فريد من نوعه، إضافة إلى مصابيح LED أمامية أوتوماتيكية بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها، كما تتمتع السيارة بجنوط 18 أو 17 إنش وفتحة سقف قياسية مع مرايا جانبية كهربائية بنظام تسخين وطي.

تتمتع المقصورة بكسوة جلدية مميزة للمقاعد وبعض المناطق، إضافة لشاشة عدادات رقمية 4 أو 7 إنش ومكيف أوتوماتيكي مع منافذ مكيف خلفية ومقود قابل للتعديل في 4 اتجاهات بجانب مقعد سائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات كذلك لأفضل تجربة قيادة.

كما توجد شاشة لمسية 10 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 6 سماعات ودعم عرض شاشة الهواتف الذكية على الشاشة بجانب دعم الملاحة والبلوتوث فتح وتشغيل السيارة عن بعد مع زر لتشغيل المحرك.

أما أنظمة الأمان، فهي متعددة وتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية مع أنظمة قياس ضغط الإطارات ومنع انغلاق المكابح مع توزيع قوتها إلكترونياً، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات مع منع الإنزلاق ونظام رؤية محيطية يشمل كاميرا خلفية وتنبيه من الاصطدامات مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية.

هذا وتأتي شانجان CS35 بلس 2020 مع محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات، حيث تبدأ أسعارهنا عند ٥٣،٠٠٠ ريال.

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