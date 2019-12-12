أهم النصائح للحفاظ على القير الأوتوماتيكي من التلف

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من اعتماد غالبية السيارات الحديثة على القير الأوتوماتيكي بدلاً من ناقل الحركة اليدوي في الأعوام الأخيرة، إلا أن كثير من قائدي السيارات لا يدرون كيفية العناية به.

لذا سنقدم لكم اليوم أهم النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على القير الأوتوماتيكي.

الصيانة الدورية

يعد القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الميكانيكية في السيارة بعد المحرك، لمسؤليته الكبيرة في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة، لذا يجب العناية بهذا الجزء الهام وإجراء الصيانة الدورية له بصورة مستمرة، ويوصي الخبراء بإجراء الصيانة الدورية للقير عند قطع ما بين 30 إلى 40 ألف كيلومتر بشكل مستمر.

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تغيير الفلتر

يفضل عند إجراء الصيانة الدورية للقير أن يتم تغيير فلتر الزيت الخاص به أيضاً، حيث أنه غالباً ما يكون متسخاً وهو ما يؤثر على عمل القير، لكن إذا كان الفلتر من النوع المعدني، فمن الممكن أن يتم غسله فقط وإعادة تركيبه.

فحص وتغيير الزيت

يعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تلف القير هو إهمال فحص الزيت وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وتزويده في حالة تناقصه، حيث أن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى زيادة معدل التآكل للأجزاء الداخلية وتلفها، ونقص كمية الزيت تؤثر أيضًا في أداء القير، لذا يجب فحص زيت القير بشكل مستمر وتغييره عند انتهاء صلاحيته.