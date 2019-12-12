أول نظرة على الشعار الجديد لشركة كيا

الخليج ٣٦٥ نت – يحتمل أن تقوم كيا بتحديث شعارها في المستقبل القريب، حيث قدمت الشركة طلباً لتسجيل شعار جديد يمكن القول بأنه يؤدي وظيفة أفضل لتوضيح كيف تطورت العلامة التجارية بشكل كبير في العقد الماضي.

تم تصميم الشعار الجديد باللونين الأحمر والأسود، وتم طلب تسجيله في هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، ولكن كيا لم تحصل بعد على الموافقة من السلطات المحلية، ولكن هذا على الأرجح مسألة وقت فقط، والجدير بالذكر أن كيا تقدمت بالطلب بالفعل في 19 يوليو الماضي.

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وفي حين أن شعار فولكس فاجن لم يتغير، إلا أن وضع كيا يختلف تماماً، حيث أن التغييرات كبيرة جداً، ولكن إذا كنت تعتقد أن الشارة الجديدة مألوفة إلى حد ما، فهناك سبب لذلك، ففي معرض جنيف للسيارات، في وقت سابق من هذا العام، كشفت كيا عن سيارة Imagine by Kia الاختبارية بشعار متطابق تقريباً، والفرق الحقيقي الوحيد في كونه مضاءً باللون الأبيض.

ومن السابق لأوانه الآن تحديد ما إذا كان سيتم اعتماد الشعار الجديد من قبل جميع طرازات الشركة، حيث تشير التقارير إلى أنها قد تستخدمه في السيارات الهجينة فقط، وكملاحظة أخيرة، يجدر الإشارة أن موهافي SUV تحمل شارتها الخاصة بها.