عرض نهاية العام على شيفروليه تاهو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شيفروليه، ولا تفوتك عروض نهاية العام المميزة على سيارة شيفروليه تاهو 2020. السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه تاهو LS 4X2 2020 : السعر النقدي: ابتداءً من 152,900 ريال وحتّى 161,900 ريال. الشروط والأحكام: السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين.

السعر قد يختلف باختلاف اللون، الفئة والمواصفات.

يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية على عمليات الشراء التي تتم ضمن أي من وكلاء شفروليه في المملكة العربية السعودية فقط.

هذا العرض غير قابل للاستبدال بالنقد. صورة العرض:

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