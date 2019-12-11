شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً يكشف عنهما رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه رسمياً عن تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً مع مجموعة تحديثات شاملة، ونلقي فيما يلي نظرة عليهما.

تستند سيارتي الإس يو في كاملتي الحجم على منصة الشاحنات T1 التي ستستخدم أيضاً في كاديلاك اسكاليد وجي ام سي يوكون الأجيال القادمة، وهي تدعم استخدام المحركات الكهربائية والتحديثات عبر الهواء مع تقنيات القيادة الذاتية المتطورة، ناهيك بأن نظام التعليق الخلفي مستقل متعدد الوصلات يعدُ بتقديم تجربة قيادة أكثر راحة.

نرى بأن تصميم تاهو مستوحى بوضوح من شيفروليه سيلفرادو، حيث أن الواجهة الأمامية تتبنى شبك عنفواني ومصابيح أمامية صغيرة مع إضاءة نهارية LED على شكل حرف U، كما أن السوبربان تبدو وكأنها نسخة طويلة من تاهو.. مع وجود نسخة تاهو Z71 التي تمتلك هيكلة مرتفعة قابلة للتعديل وواجهة أمامية مزخرفة بالأسود.

قامت صانعة السيارات الأمريكية بإطالة تاهو بمقدار 17 سنتيمتر، بينما سوبربان تمت إطالتها بمقدار 3.3 سنتيمتر، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية ومساحة الأقدام بصف المقاعد الثالث بشكل ملحوظ في كلا الموديلين.

ستبقى مولدات الطاقة الحالية متوفرة في الأجيال الجديدة من تاهو وسوبربان مع ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، حيث سيتوفر محرك 5.3 لتر 8 أسطوانات بقوة 335 حصان والآخر 6.2 لتر 8 أسطوانات بقوة 420 حصان مع دعمهما بتقنية تعطيل الأسطوانات لتقليل استهلاك الوقود، كما سيتاح محرك دوراماكس تيربو ديزل 3 لتر 6 أسطوانات بقوة 277 حصان وعزم 623 نيوتن متر.

ستتوفر مجموعة من مميزات سيلفرادو في تاهو وسوبربان 2021 للمساعدة على سحب الأشياء، ذلك يتضمنه مقطورة بنظام تبريد وتهوية ومكابح، 9 كاميرات، كما ستتوفر 30 تقنية لحماية ومساعدة السائق بينها مساعد تفادي الاصطدامات، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي، تنبيه المسافات، مساعد الركن، مساعد البقاء في المسار، تنبيه الحياد عن المسار وأكثر.

تتمتع المقصورة بتنجيد وزخارف راقية، وفي منتصفها تستقر شاشة لمسية 10 بوصة لأحدث نظام معلومات وترفيه من شيفروليه، كما توجد عدادات قياسات 4.2 أو 8 بوصة، شاشة عرض رأسية 15 بوصة، شاشتين خلفيتين 12.6 بوصة، نقطة واي فاي، آبل كاربلاي، أندرويد أوتو، منافذ شحن USB متعددة وشاحن لاسلكي للجوال.

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هذا ولم تعلن شيفروليه حتى الآن عن أسعار تاهو وسوبربان 2021، لكنه من المقرر وصولهما إلى الوكالات في الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2020.

شيفروليه تاهو 2021:

شيفروليه سوبربان 2021: