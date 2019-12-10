غرامة 12 ألف درهم عند قيادة السيارة بطريقة تهدد السلامة في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي عن تطبيق نظام المخالفة المغلظة والتي تصل غرامتها إلى 12 ألف درهم على السائقين الذين يقودون سياراتهم بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر في مدينة دبي.



وحذرت الشرطة المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات والسائقين من تطبيق المخالفة المغلظة أيضاً على مخالفات الاستعراض بالسيارات، بالشوارع ما يعرض حياة قائدي السيارات والمحيطين بهم للخطر.

يأتي قرار شرطة دبي الأخير وفقًا للمرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015، وذلك لما تشكله هذه القيادة من خطورة بالغة على السائقين أنفسهم، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق.



ووفقاً للمرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015، فقد أصبحت عقوبة مخالفة قيادة سيارة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر هي غرامة قيمتها 12 ألف درهم، وحجز السيارة 60 يومًا، و23 نقطة مرورية.

Advertisements

يذكر أن شرطة دبي تطبق عقوبات صارمة على المخالفين لقوانين المرور، ومنها تطبيق عقوبة تصل إلى 12 ألف درهم و12 نقطة مرورية في حال قيادة سيارة تسبب ضجيجًا.

كما وصلت قيمة مخالفة إحداث تغييرات في محرك السيارة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص دفع غرامة قيمتها 11 ألف درهم وحجز المركبة 30 يومًا و12 نقطة مرورية.



وفي نفس السياق، فإن عقوبة مخالفة الهروب من شرطي المرور تصل إلى 10 آلاف درهم وحجز السيارة 30 يومًا و12 نقطة مرورية.