خرائط قوقل ستتيح لك معرفة الطرق المضيئة من المظلمة

الخليج ٣٦٥ نت – يعمل تطبيق خرائط قوقل على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من معرفة الطرق المضيئة من المظلمة على الخريطة، حيث ستقدم فلتر إضاءة للمشاة الذين يتنقلون من مكان لآخر اعتمادًا على الخرائط، وهو ما يساعدهم على السير في الشوارع المضاءة.



ستضيف الميزة الجديدة فائدة أمنية هامة للمستخدم، خاصة في حال الاعتياد على قيادة السيارة ليلا، أو عند زيارة مكان جديد، وتريد تجنب الشوارع المظلمة في الليل، أو عند السير في الليل بمكان جديد.

ومن المفترض في فلتر الإضاءة الجديد لخرائط قوقل أن يعرض خطًا أصفرًا على طول الشوارع المضاءة بشكل ساطع في الليل، ويميز أيضًا تلك التي تُضاء بشكل خافت أو لا تكون على الإطلاق، أما الشوارع التي لا تمتلك قوقل معلومات الإضاءة بها ستجد رسائل بعدم توفر معلومات حول الإضاءة.



ولم تتوفر بعد معلومات حول البلدان أو المدن التي سوف يتم توفير الميزة الجديدة بها لكونها لا تزال قيد التطوير، لكن يعتقد أن المدن المكتظة بالسكان ستكون أول من يحصل عليها، ويقترح المطورون تطبيقها أولًا بالهند التي شهدت مؤخرًا حوادث مروعة.



ستكون الميزة الجديدة مفيدة بلا شك خاصة للسياح والمسافرين الذين قد يسيرون في طرق لم يعهدوها من قبل وخاصة النساء الذين يهابون السير في الطرق غير المأهولة بالسكان