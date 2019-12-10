هذا ما ستبدو عليه كوينيجسيج SUV لو تمت صناعتها

الخليج ٣٦٥ من – هل سبق أن رأيت سيارة SUV بسقف ثنائي الفقاعة جميلة؟ الإجابة هي لا بالتأكيد، ولكن كوينجسيج قد نطور كروس أوفر بهذه الصفات على الأغلب، وكما ترون، فإن مشكلة سيارات الـ SUV عالية الأداء هي أن المهندسين الذين يقومون بإنشائها يواجهون مهمة مستحيلة، نظراً للمنصات المشتركة والوزن الذي يزيد عن 2 طن، فإن هذه السيارات في نهاية المطاف تقدم تجربة قيادة غير متناسقة جزئياً.

ومع ذلك، نعتقد أن فلسفة علامة كوينجسيج سيكون مختلفاً، حيث ستسمح للسائق بالاستمتاع بالإثارة المناسبة مع ضمان راحة الركاب، وإذا كانت كوينجسيج تنافس بوجاتي لتحقيق الأرقام القياسية في السرعة في عالم السيارات الخارقة، فلماذا لا يساعد ذلك في بناء سيارة كبيرة بأداء مذهل أيضاً.

ضعوا في اعتباركم أنه عندما أعلنت كوينجسيج عن تعيين المصممة الرئيسية ساشا سيليبانوف في أغسطس الماضي، ذكرت الشركة أيضاً أن الفنانة ستكون المدير العام والمدير الرئيسي لـ RAW Design House.

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وهذه التصميم التوقعي هو جزء من KoenigseggSketchChallenge، وهو هاشتاق على وسائل التواصل الاجتماعي أطلقته ساشا، ويمكنكم الوصول إلى بوست الانستقرام بالأسفل للوصول إلى صور التصميم التوقعي.