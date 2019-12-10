مواطن يتفاجأ بسحب سيارته ومطالبته دفع كامل قيمتها.. بعد سداده نصف ثمنها!

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المواطن “محمد بن عبدالعزيز الشمراني” عن تعسّف البنك الأهلي التجاري معه، وقيامهم بسحب سيارته التي اشتراها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وقيامهم ببيعها ومطالبته بسداد كامل مبلغ السيارة.

وفي التفاصيل، قام المواطن بشراء سيارة عن طريق البنك الأهلي التجاري بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعند تعثره في السداد قام البنك بسحب السيارة وبيعها رغم سداده أكثر من نصف قيمتها ومطالبته بسداد مبلغ 29,800 ريال، وبعد أن تم التقاضي بينهم لدى لجنة المنازعات التابعة لمؤسسة النقد، صدر حكم برقم 1440/ 448 يقضي بأن المديونية التي يجب على المواطن دفعها هي 3,571 ريال فقط.

وأشار المواطن إلى أنه اعترض على الحكم ورفع القضية للاستئناف، ويقول: “عند صدور الحكم لصالحي قام البنك باستغلال سند الأمر بكامل قيمة السيارة الذي قمت بتوقيعه أثناء إتمام إجراءات شراء السيارة، وتقدمت به للمحكمة؛ ليصدر القاضي حكماً بإلزامي بدفع كامل قيمة السيارة، وتم إيقاف خدماتي”.

يُذكر أن المواطن قد اتهم البنك بأنه قام باستغلال سند الأمر رغم سداده نصف قيمة السيارة، وقيامه بسحب السيارة وبيعها؛ معتبراً أن ما قام به البنك غير قانوني ومخالف للتعليمات، وأضاف أنه قدم شكوى لمؤسسة النقد وكان موقفها سلبياً في القضية، وهو حالياً مهدد بالسجن رغم أن القضية ما زالت منظورة لدى الاستئناف.