“بالصور” رحلة تطور تصاميم السيارات الطائرة على مدار 100 عام

الخليج ٣٦٥ نت – حلم السيارات الطائرة راود الكثيرين لعقود.. وبينما لم نر أي تطبيق تجاري حقيقي لأي سيارة طائرة حتى الآن، لم يمنع هذا المصممين من رسم توقعاتهم لما ستكون عليه السيارة، وقد بدأت الرحلة من 100 سنة تقريباً، في 1921، ونعرض لكم هنا تطور تصاميم السيارات الطائرة على مدار الأعوام. تصميم مسجل كبراءة اختراع لهنري سنوك في 1921 تصميم أقرب لباص بمراوح على السقف تصميم في عام 1939 هنا نرى تصميم يبدو كطائرة من الأعلى مع مجرد سيارة بالأسفل تصميم من عام 1959 Advertisements من الستينات تصميم لـ Jung-Do Kee من 1996 تصاميم من بدايات القرن الحالي أحدث تصميم لسيارة طائرة من 2016

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