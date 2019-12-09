لاندروفر تطور نسخة من ديفندر للطرق الوعرة بسعر معقول

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير من Autocar أن لاندروفر تستعد لتغيير مجالها مع تقديم موديل أساسي جديد للطرق الوعرة ونسخة فاخرة لديفندر.

الموديل الأساسي الجديد للطرق الوعرة سيقترب سعره من 32,800 دولار (123,000 ريال)، بتصميم مشابه لديفندر الأكبر حجماً والأغلى ثمناً.. كما قد نرى داخلية مشابهة لديفندر أيضا ولكن بمزايا أقل بطبيعة الحال لتناسب السعر، وقد اقترح البعض تسمية الموديل بـ لاندروفر 80.

من المحركات التي قد نراها في هذا الموديل هي محركات Ingenium تيربو سعة 1.5 لتر بثلاثة سلندر مع عدد من الخيارات الهجينة، وقد نرى محركات أقوى بأربعة سلندر.

Advertisements

أما النسخة الفاخرة لديفندر فقد تصل على هيئة موديل كهربائي كليا بتصميم رياضي خاص بها، مع داخلية أكثر فخامة لتناسب سعرها الباهظ المتوقع.

كل هذه المعلومات تظل غير رسمية للوقت الحالي وننتظر أي تأكيدات رسمية من لاندروفر.