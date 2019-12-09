من خلال منصة جي إم سي وشفروليه ومنصة جي ايه سي

الجميح للسيارات تكشف عن جديد سياراتها في معرض جدة الدولي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة الجميح للسيارات، الاسم الرائد في عالم السيارات في المملكة العربية السعودية، للكشف عن تشكيلة واسعة من سياراتها الحديثة، وذلك من خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات، والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 10 – 14 ديسمبر 2019م في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيكون زوار معرض جدة الدولي للسيارات 2019 على موعد لمشاهدة تشكيلة واسعة وجديدة من السيارات من خلال منصة جي إم سي وشفرولية من جنرال موتورز ومنصة جي ايه سي موتور الصينية، واللاتي تمثلهما شركة الجميح للسيارات في المملكة.

Advertisements

ولن تقف مشاركة شركة الجميح للسيارات في المعرض عند هذا الحد، بل سوف تكون هناك بعض الأنشطة الترفيهية للزوار. بالإضافة الى تجارب قيادة على مجموعة من سيارات جي ايه سي في ميدان التجارب في الساحة الخارجية للمعرض.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات أن الشركة حرصت على أن يكون الكشف الأول عن الموديلات الجديدة من سياراتها من خلال معرض جدة الدولي نظير المكانة المميزة لهذا المعرض، واهتمام كافة محبي صناعة السيارات في المملكة بما يقدم أثناء إقامته.

وأضاف الشيخ وليد الجميح بأن فريق عمل الشركة في المعرض سوف يكونون سعداء باستقبال زوار منصة الشركة والإجابة عن كافة استفساراتهم، وأيضاً استقبال الراغبين في تجربة قيادة جديد سيارات جي ايه سي في منطقة التجارب التي تم تجهيزها لمنح المشاركين تجربة قيادة ممتعة لسياراتنا.