استدعاء 413 تويوتا “هايلكس وهايس” ديزل 2019 لخلل في أنبوب الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 413 سيارة تويوتا “هايلكس وهايس” ديزل موديلات 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في تثبيت أنبوب الوقود، قد يؤدي إلى تسرب الوقود وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات للتواصل مع شركة “عبداللطيف جميل”؛ ‏لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً‎.

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