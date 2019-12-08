رولزرويس فانتوم مصفحة معروضة للبيع بقيمة 12.4 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – عُرضت رولزرويس فانتوم مدرعة للبيع من شركة Klassen بسعر يبدأ من 3.3 مليون دولار (12.4 مليون ريال) مع استلام السيارة بعد ستة أشهر من طلبها.

وتشمل التعديلات إطالة قاعدة العجلات بأكثر من متر ليصل طول السيارة الإجمالي إلى 277 إنش، مع حماية باليستية من المستوى السابع، ما يعني حماية من الرصاص والانفجارات.

كما حصلت السيارة على نظام صوت فاخر من طراز Bang & Olufsen ونظام iMac إعلامي متعدد الوظائف ليشمل الواي فاي والـ DVD والـ CD، وإضاءة محيطية، ويمكن التحكم في معظم الوظائف عبر الآيفون.

ويبقى المحرك كما هو V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر بقوة 571 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، وهي معدلات كافية لدعم سيارة بنفس وزن منزل صغير مع إضافة كل هذه الدروع.