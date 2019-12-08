المرور: استخدام راكب السيارة للجوال ليس مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي “مصدر مسؤول” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليمات خاصة بإدارة المرور السعودي حول استخدام قائد السيارة والراكب لأي جهاز محمول أثناء القيادة.

وأوضح الحساب أن المرور قد أعلن أن استخدام قائد السيارة بيده أي جهاز محمول أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية، في حين أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب مع قائد السيارة للجوال.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “أوضح «المرور السعودي» أن استخدام قائد المركبة بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعد مخالفة، في حين أكد أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب مع قائد المركبة للجوال”.

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