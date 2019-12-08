- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي “مصدر مسؤول” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليمات خاصة بإدارة المرور السعودي حول استخدام قائد السيارة والراكب لأي جهاز محمول أثناء القيادة.
وأوضح الحساب أن المرور قد أعلن أن استخدام قائد السيارة بيده أي جهاز محمول أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية، في حين أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب مع قائد السيارة للجوال.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “أوضح «المرور السعودي» أن استخدام قائد المركبة بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعد مخالفة، في حين أكد أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب مع قائد المركبة للجوال”.
المصدر:
أوضح «المرور السعودي» أن استخدام قائد المركبة بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعد مخالفة، في حين أكد أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب مع قائد المركبة للجوال pic.twitter.com/lam4jAV0JO— مصدر مسؤول (@masdr_saudi) December 7, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: استخدام راكب السيارة للجوال ليس مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.