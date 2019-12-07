الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات، وامتلك استون مارتن مع عرض ديسمبر 2019 الحصري.
مزايا العرض:
* يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية
صورة العرض:
كانت هذه تفاصيل خبر عروض نهاية العام على سيارات استون مارتن في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.