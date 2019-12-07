عروض نهاية العام على سيارات استون مارتن في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات، وامتلك استون مارتن مع عرض ديسمبر 2019 الحصري. مزايا العرض: * يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية صورة العرض:

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