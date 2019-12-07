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تعرف على أسعار أحدث سيارة في السوق المحلية

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كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور إم جي، عن أحدث سيارات العلامة الإنجليزية إم جي 5، والتي تعد آخر السيارات المطروحة في السوق المحلية حتى الآن.

وتتوافر إم جي 5، بثلاث فئات من التجهيزات تعتمد جميعًا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل

حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.

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قال محمد الشيخ، رئيس قسم المبيعات والتسويق لشركة المنصور MG للسيارات، إن السيارة MG5 الجديدة تأتي بالعديد من التقنيات المتقدمة بالنسبة لأمن وأمان السائق والركاب بما في ذلك كاميرا للرؤية بزاوية

360 درجة، و6 وسائد هوائية، و نظام مراقبة ضغط الإطارات "TPMS"، وحساسات خاصة وفرامل كهربائية للركن. و نظام الثبات الإلكتروني "ESP"، ومثبت للسرعة، مما يوفر تجربة رائعة للقيادة مع أعلى معايير للأمن والأمان.

وأضاف أن  أسعار إم جي 5 موديل 2020 تبدأ من 209.990 جنيه للفئة Classic القياسية، و229.990 للفئة Comfort الثانية، فيما يصل سعر الفئة Luxury كاملة التجهيز 239.990 جنيه.

 

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