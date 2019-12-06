ملياردير صنع ثروته من الموضة يريد شراء استون مارتن

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير حديث أن الملياردير لورنس سترول يقود مجموعة من المستثمرين بهدف الاستحواذ على استون مارتن، حيث قال تقرير Autocar أن رجل الأعمال البالغ من العمر 60 عام، والذي حقق ثروته في الأزياء من خلال الاستثمار في علامات تجارية مثل رالف لورين وتومي هيلفيجر وبيري كاردين، يرغب في الاستفادة من انخفاض سعر سهم استون مارتن، حيث أن سهم الشركة في خانة واحدة منذ شهر أغسطس مقارنة بأسهم شركة مثل فيراري التي تبلغ حالياً 167.27 دولار للسهم.

يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن استون مارتن يتم تقييمها بأقل من قيمتها وهي في وضع جيد لتصبح استثمار للمستقبل، ومن الصعب الجدال في ذلك، حيث أطلقت الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية مثل DB11 وDBS وفانتاج، كما كشفت عن DBX الشهر الماضي، والتي تستعد لزيادة المبيعات والربحية بالشركة.

Advertisements

وهذا الأمر يجعل استون مارتن فرصة استثمارية جذابة، ولكن من غير الواضح لماذا يريد سترول الاستحواذ على الشركة وما يعتزم القيام به، وهو ما يثير قلق محبي العلامة التجارية، فيذكر أن ملكية Cerberus لكرايسلر كارثية أدت إلى إفلاسها، ومع ذلك، يتمتع سترول بشغف كبير للسيارات لأنه يمتلك فريق Racing Point F1، ويقال أنه يمتلك واحدة من أكثر سيارات فيراري الكلاسيكية قيمة في العالم، وهذا يشير إلى أن استون مارتن ستكون في أيد أمينة إذا حدث هذا الاستحواذ.

من جانبه لم يعلق سترول أو استون مارتن على التقرير، ولا نعلم متى ستحدث هذه الخطوة، ومع ذلك، فقد لاحظت Autocar أن استون مارتن ملتزمة بقواعد صارمة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات الرسمية المتعلقة بالبورصة، لذا سنضطر إلى الانتظار حتى نتأكد من صحة عرض الاستحواذ.