نيسان تكشف عن خصومات جديدة على "صني"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن خصومات تصل إلى 9 آلاف جنيه، على سيارتها الشهيرة "صني"، المجمعة محلياُ.

وأكد أحد الموزعين المعتمدين لدى نيسان، أن القائمة السعرية الجديدة، شهدت تخفيضات على السيارة نيسان صني بفئاتها الـ3، حيث أصبح سعر الفئة الأولى1.5 A/T، 200 ألف جنيها، بدلاً

من 208 آلاف جنيه، لتفقد 8 آلاف جنيه من سعرها.

وأصبح سعر الفئة الثانية 1.5 A/T EX، 211 ألف جنيه، بدلاً من 220 ألف، بعدما فقدت نحو 9 آلاف جنيه.

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أما الفئة الأعلى 1.5 A/T Super Saloon، ففقدت 8 آلاف جنيهاً، ليصبح سعرها 222 ألف جنيه، بدلاً 230 ألف.

جدير بالذكر أن "نيسان صنى"، تصدرت مبيعات سيارات الركوب السيدان المدمجة، مستحوذة على حصة قدرها 39.8%، محققة ببع 9 آلاف و311 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 23 ألفًا و388 وحدة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، طبقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».