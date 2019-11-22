“30 صورة” تستعرض كيا اوبتيما 2021 الجديدة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا النقاب عن الجيل الثالث من سيارتها اوبتيما، والذي يتمتع بملامح أكثر رياضية ومقصورة جديدة أكثر فخامة، وتفاعل أكثر مع السائق والبيئة، بفضل “تقنية التفاعل” الأكثر تطوراً، كما تم تجهيزها بالعديد من مزايا الراحة المتقدمة، وتم تعزيزها بأنظمة مساعدة السائق متطورة بشكل كبير.

حصلت اوبتيما الجديدة على خارجية جريئة وتصميم “وجه النمر” للشبك الأمامي ومصابيح أمامية رشيقة وغطاء محرك عضلي، كما تتمتع السيارة بخطوط جسد عضلية على مدار طول السيارة وجوانبها بالكامل، مع مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء، مع عدد واسع من اختيارات الجنوط التي تتراوح بين 16 و19 إنش، وقد انخفض ارتفاع السيارة بـ 20 مليمتر إلى 1,445 مليمتر لإضفاء مظهر أكثر رشاقة ورياضية عليها، مع استطالة قاعدة العجلات من 2,805 مليمتر إلى 2,850 مليمتر.

والميزة الأكثر تميزاً في الجيل الثالث أنه مزود بتقنيات متطورة تتفاعل مع السائق والمناطق المحيطة، مثل التحكم في السيارة باستخدام الصوت، ونظام الهواء النظيف، والأوامر الصوتية مثل تشغيل مكيف الهواء، كما تفهم بدقة احتياجات السائق حتى عند التحدث بشكل طبيعي مع الركاب، مثل “Cool” و “Warm” و “Remove from the Castle”، كما يمكن التحكم في النوافذ وتدفئة عجلة القيادة وتدفئة المقاعد، ويراقب نظام الهواء النظيف بواسطة “مستشعر الغبار الناعم” حالة الهواء الداخلي في الوقت الفعلي، ويصنفه بأربعة درجات “جيدة، متوسطة، سيئة، سيئة للغاية” وإذا كان سيئاً او سيئاً للغاية يقوم فلتر كومباي عالي الأداء بتنظيف الهواء.

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كما تحصل اوبتيما الجديدة على مزايا راحة متقدمة مثل مفتاح كيا الرقمي ومسجل فيديو القيادة باستخدام كاميرا مدمجة، ومساعد ركن السيارة الذكي عن بُعد، وامكانية دخول وبدء السيارة باستخدام تطبيق الهاتف الذكر دون الحاجة إلى مفتاح، وكاميرا الرؤية الخلفية لحل مشكلة عرقلة مجال الرؤية.

أما فيما يتعلق بأنظمة السلامة، فقد حصلت السيارة على نظام منع التصادم الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار وتنبيه مغادرة المسار، وتحذير انتباه السائق، و9 وسائد هوائية، في حين أن مساعد تجنب الاصطدام الأمامي يتعرف على كل من السيارات والمشاة وقائدة الدراجات أمام السيارة عبر كاميرا مثبتة في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي، ويقوم بإبلاغ السائق بالخطر وإبطاء السيارة تلقائياً وإيقافها عند الضرورة لمنع أو تقليل أضرار الحوادث.