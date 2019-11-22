لكزس تكشف عن أول موديل كهربائي في تاريخها باسم UX 300e

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لكزس الستار عن أول موديل كهربائي في تاريخها في معرض غوانزو للسيارات في الصين، ولكن بدلاً من موديل جديد كلياً، هي نسخة كهربائية لسيارة UX SUV باسم UX 300e.

رغم تفوقهم في التقنيات الهجينة، ابتعدت لكزس وشركتها الأم تويوتا عن الموديلات الكهربائية في الماضي، ولكن بدأنا برؤية تغيرات، مع كون موديل UX 300e الخطوة الأولى في مبادرة “كهربة لكزس” الجديدة.

وتعتمد UX 300e على موتور كهربائي بقوة 204 حصان مع بطارية ليثيوم ايون 54.3 كيلوواط\س بمدى 400 كيلومتر، وجنوط خاص بالسيارة وأرضية مسطحة لتحسين الكفاءة والأداء الايروديناميكي.

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لكزس لم تكشف عن مواصفات الأداء بعد ولكن وعدت أن تكون تجربة القيادة “نشطة” ، مع إمكانية التنقل بين عدة وضعيات قيادة للتركيز على الأداء أو الراحة، مع نظام كبح متجدد لتوليد الطاقة وتطبيق خاص لمراقبة حالة البطارية ومستوى شحنها عبر الجوال.

وستنطلق لكزس UX 300e في الصين وأوروبا في 2020، وفي اليابان في بداية 2021، وسنعلم لاحقاً ما إذا كانت قادمة لمنطقة الخليج.