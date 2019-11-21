مساعٍ مصرية لتوطين صناعة السيارات

خبير: قريبا الانطلاق نحو إنتاج مركبات صديقة البيئة بالتعاون مع شركات أوروبية

تجرى الدولة المصرية مجموعة من اللقاءات المكثفة مع عدد من ممثلى شركات صناعة السيارات العالمية، فى إطار المساعى التى تبذلها القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات.

كان آخر هذه اللقاءات، هو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، بإيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية لصناعة السيارات، والذى شهد مباحثات تتعلق بتطوير نشاط مصر فى مجال صناعة السيارات، وخاصة المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، لما تمثله من مستقبل لصناعة السيارات فى العالم.

كذلك فإن وفداً من شركة فولكس فاجن الألمانية، قد التقى مع رئيس الوزراء، مطلع الأسبوع الماضي، حيث قدم وفد الشركة، مقترحاً يركز

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على زيادة نسبة المكون المحلى للمركبات التى سيتم إنتاجها فى مصر، والتى سوف تعمل بالغاز الطبيعى.

«مصر على أعتاب مستقبل واعد فى مجال صناعة السيارات».. هذا ما أكده المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وخبير السيارات، فهو يرى أن مصر، باتت فى مفترق طرق فى هذه الصناعة العملاقة، متوقعاً أن يتم الانطلاق قريباً نحو تصنيع المركبات صديقة البيئة، والسيارات عالية التقنية، بالتعاون مع شركات أوروبية، ما يفتح لمصر مجالاً لأن تكون مصدراً للتكنولوجيا بالمنطقة العربية ومنطقة دول الكوميسا.

ويقول «مسروجة»، إن الاتجاه نحو تصنيع السيارات

الكهربائية تحديداً، فى إطار رؤية 2030، أمر لم تتطرق له الدول المجاورة، وبالتالى فإن مصر ستشهد نقلة كبيرة فى هذا القطاع، عقب البدء فى التجربة بعامين أو ثلاثة على الأكثر.

ووفقاً للرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، فإن الشركات العالمية اتجهت إلى الاستثمار فى المغرب بسبب التحفيز العالى الذى قدمته، لكن مصر الآن، بات لديها فرص استثمارية أكبر، تجمع بين مميزات المغرب وتركيا، كاشفاً عن اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للبحث عن بديل للجانب التركي، بسبب الآثار السلبية لسياسات وتوجهات الحكومة هناك، ومصر هى الدولة المؤهلة الأولى فى المنطقة لهذا الانتقال.

ويؤكد أن مصر تم إدراجها على خارطة الاستثمار بقطاع السيارات العالمي، وبرز ذلك فى عودة شركة مرسيدس بنز إلى السوق المصرية، وكذلك ما أعلنته شركة نيسان اليابانية مؤخرًا عن زيادة استثماراتها فى مصر، فضلاً عن المقترح الأخير الذى تقدمت به فولكس فاجن الألمانية.