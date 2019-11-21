خصم مميز على فورد إكسبيديشن بلاتينوم 2019 من توكيلات الجزيرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات الوكيل الرسمي لفورد بالمملكة، احصل على سيارتك الآن بخصم استثنائي 23,000 ريال، اغتنم الفرصة الآن فالكمية محدودة. السيارة المشمولة في العرض: الشروط والأحكام: ينتهي العرض في 30 نوفمبر 2019م

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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