هيونداي ايونيك 2020 تنطلق رسمياً بتحديثات منتصف العمر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن ايونيك فيس ليفت الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات بتحديثات منتصف العمر للخارجية والداخلية.

أهم تغيير ربما هو تقديم حزمة بطاريات أكبر 38.3 كيلوواط\س للنسخة الكهربائية لتحسين مداها من 200 كيلومتر إلى 273 كيلومتر، مع موتور كهربائي اقوى بـ 134 حصان، وشاحن جديد أفضل لتسريع عملية شحن 80% من البطارية إلى 54 دقيقة.

بالنسبة للتغييرات الجمالية فتشمل شبكة تهوية جديدة للنسخة الهجينة وإعادة تصميم المصابيح الأمامية، كما حصلت ايونيك 2020 على أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لهيونداي وشاشة لمسية 10.5 إنش مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش وإضاءة محيطية زرقاء للداخلية.

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بالنسبة لايونيك هايبرد فتستمر في الاعتماد على محرك 1.6 لتر بأربعة سلندر بالتوازي مع موتور كهربائي بقوة إجمالية 139 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، مع معدل استهلاك وقود عند 4.9 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، وهي واحدة من أفضل المعدلات في السوق.

وسيبدأ سعر هيونداي ايونيك 2020 من 23,000 دولار للنسخة الهجينة (86,000 ريال) مع الكشف عن سعر النسخة الكهربائية في الأسابيع القادمة.