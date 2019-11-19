كتب: باسل الحلواني تعتزم عملاق صناعة السيارات سيات، طرح سيارتها الكهربائية الصغيرة الجديدة Mii Electric، مطلع 2020، والتي تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 61 كيلووات/83 حصان، يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 130 كلم/س. يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 130 كلم/س. ويعتمد نظام الدفع الكهربائي لسيارة سيات الجديدة على بطاريات سعة 3ر32 كيلووات ساعة، ويتم الوصول إلى نسبة شحن 80% من سعة البطارية في غضون ساعة واحدة بفضل شاحن بقدرة 40 كيلووات. ويتم الوصول إلى نسبة شحن 80% من سعة البطارية في غضون ساعة واحدة بفضل شاحن بقدرة 40 كيلووات. ومن المنتظر أن يتم طرحMii Electric، بسعر يبدأ من 20 ألف و650 يورو (368 ألف جنيه مصري) تقريبًا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيات تكشف عن موعد طرح سيارتها الكهربائية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.