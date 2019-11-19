رئيس “مرسيدس”: التحول لإنتاج السيارات الكهربائية خسائره مكلّفة

الخليج ٣٦٥ نت – في لقاء صحفي مع أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات مالكة مرسيدس، للتحدث حول أوضاع الشركة والضغوطات الشديدة التي تواجهها، قال إنه لن يكون هناك حلول سريعة لمعاناة الشركة من أجل التكيف مع عصر السيارات ذاتية القيادة والكهربائية.



وأضاف كالينيوس إن أرباح الشركة ستظل تعاني من الضغوط خلال العامين المقبلين، كما أكد على وضع خطة عاجلة لزيادة هامش أرباح الشركة تدريجيا، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الاستثماري وخفض الوظائف لتوفير أكثر من 1.3 مليار يورو (5.4 مليار ريال تقريباً).

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء فإن كالينيوس صرح خلال عرض استراتيجية الشركة، قائلاً: “لكي نظل ناجحين في المستقبل علينا العمل الآن وزيادة قوتنا المالية بشدة”، وأضاف “إن المطلوب اتخاذ إجراءات شاملة لزيادة الفاعلية في كل المجالات”.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة التي تواجهها الشركة هي التكلفة المرتفعة للتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المشاكل القانونية التي تواجهها دايملر بسبب سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل والنزاعات التجارية.

وأشار إلى أن أول خطوات تحسين الأرباح هي خفض العمالة في الشركة بنحو 10% من الوظائف الإدارية، وعدد غير محدد من الوظائف الإدارية “غير المباشرة”، وهو ما يساهم في خفض النفقات بأكثر من مليار يورو، بالإضافة إلى توفير 300 مليون يورو من خلال خفض العمالة في قطاع الشاحنات في أوروبا.



ورداً على تصريحات كالينيوس الخاصة بخفض العمالة، صرح ميشائيل بريخت أحد ممثلي العمال في دايملر إن صناعة السيارات بشكل عام تمر بأوقات عصيبة، مضيفا “علينا مواجهة هذه الحقيقة لكن لا يجب توفير النفقات على حساب قيمة شركتنا في المستقبل”.