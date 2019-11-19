“كفاءة” استخدام مثبت السرعة يقلل استهلاك الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي السيارات باستخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة بالمملكة.

وأشارت “كفاءة” إلى أن الفائدة من استخدام “مثبت السرعة” تكمن في تجنّب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، وأيضاً تجنب التسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود، والمساعدة أيضاً على القيادة بشكل متزن وتجنُب تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وأخيراً، فقد دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع “لتبقى” https://taqa.gov.sa؛ للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.