1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بالرياض

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن أنه سيتم عرض 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة خلال معرض السيارات الذي سيُقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.
ويُعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، حيث أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.
يُذكر أن العرض يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وسيكون المعرض متاحاً أمام الزوار من 12 ظهراً حتى 11 مساءاً.
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