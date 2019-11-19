كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مواصفات "لادا جرانتا 2020" السيدان..أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة الأمل للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة لادا الروسية في جمهورية مصر العربية، عن إطلاق سيارتها السيدان العائلية "جرانتا 2019" في السوق المصري، وفيما يلي نقدم لكم مواصفات وسعر أرخس سيارة أوتوماتيك في مصر.

مواصفات سيارة لادا جرانتا 2020

من داخل، تحمل سيارة حرانتا أوتوماتيك أربع أبواب وخمس مقاعد، كما حصلت محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 98 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، كما توفر السيارة لركابها المزيد من الرفاهية مثل، فرش جلدي للمقاعد وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق، مكيف هواء ومساند رأس أمامية وخلفية وزجاج كهرباء أمامي يمكن التحكم به بلمسة زر، وأماكن للتخزين بالأبواب الأمامية والخلفية ومسند يد أمامي، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون مشغل أقراص CD ومدخل AUX.

ميكانيكيًا، تعتمد السيارة على نظام جر أمامي، وبلغت السرعة القصوى لجرانتا 176 كم في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.2 لتر لكل 100 كم، وتقف على عجلات سبائكية قياس 14 بوصة.

ومن حيث التصميم، تشبه سيارة لادا جرانتا، سيار فيستا من حيث التي تتميز بشكل "X" للصادم الأمامي المطعم بحليات من الكروم وتصميم شبكة مبرد المحرك المختلفة، ومصابيح جديدة يمنحها مزيد من الجاذبية، بالإضافة إلى مرايا جانبية جديدة مزودة بإشارات وعجلة قيادة إلكترونية.

مقارنة بالنسخة السابقة، حصلت السيارة على طول إضافي يقدر بـ 8 ملليمتر، لترتفع سعة التخزين الداخلية "الشنطة" إلى 480 لترًا وتصل إلى 810 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

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تم إعادة تصميم مؤخرة السيارة، ويبرز ذلك في باب الشنطة وعلامة لادا المكتوبة بشكل مستعرض، لكن الشركة أبقت على الإشارات الجانبية دون اختلاف عن النسخة السابقة.

كما حصلت جرانتا 2020 على تصميم جديد لشكل الـ"تابلوه" يبرز من خلال فتحات تهوية المكيف وعجلة القيادة وشكل لوحة العدادات، بالإضافة إلى أزار التحكم بزجاج السيارة المثبت بالأبواب.

مستوى الأمان في سيارة لادا جرانتا 2020 أوتوماتيك

حصلت السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي، ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا، بالإضافة إلى مصابيح LED وفوانيس ضباب أمامية ونظام تنبية ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة وإنذار في حالة عدم غلق السيارة.

سعر سيارة لادا جرانتا 2020 في مصر

وعن سعر سيارة لادا جرنتا 2020 "أوتوماتيك" في السوق المصري، فقد أعلن الوكيل الحصري لشركة لادا، أن السيارة ستتوفر بسعر 178.000 جنيه.