زيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 300% في إيران

الخليج ٣٦٥ نت – قررت السلطات الإيرانية رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه، حيث رفعت سعر لتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال “12.7 سنت أميركي” بعدما كان في حدود عشرة آلاف ريال فقط، وذلك لحاجتها لسيولة نقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة في البلاد حسب ما تم الإعلان عنه في التلفزيون الإيراني.

ووفقاً لما نقلته “رويترز” فقد جرى تحديد الحصة الشهرية للسيارة الخاصة عند 60 لتر في الشهر، وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.

وأخيراً، فمع ارتفاع أسعار البنزين بما يصل إلى 300%، فقد توقع مراقبون ارتفاعاً حاداً ستشهده البلاد لأسعار النقل والمواد الغذائية.