تعرف على قيمة طرح ارامكو التي أصبحت الاكبر في التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن الاكتتاب الأكبر في تاريخ السوق المحلي والعالمي، والذي سيتم بطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام، أي بما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

وحدّدت أرامكو النطاق السعري بين 30 و32 ريال، ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح سوف تتراوح بين 90 و96 مليار ريال (ما يعادل ما بين 24 و25.6 مليار دولار)، وبهذا يكون اكتتاب أرامكو قد تجاوز طرح الشركة الصينية “علي بابا” الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار ما يعادل 81.6 مليار ريال.

وأخيراً، فسيتجاوز اكتتاب “أرامكو” محلياً اكتتاب “البنك الأهلي التجاري” الذي تم في أكتوبر 2014، حيث بلغت قيمة الطرح حينذاك 22.5 مليار ريال.