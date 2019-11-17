تعرف على رسوم الإلتحاق بمدارس تعليم القيادة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن رسوم تعلم القيادة، سواء خصوصي أو عمومي، منتسب أو منتظم، وإليك تلك الرسوم: رسم الإلتحاق بدورة طالبي رخصة القيادة الخصوصي للمنتظم: 435 ريال.

رسم الإلتحاق بدورة رخص القيادة العمومي من منسوبي المؤسسات أو الشركات التي لديها برنامج معتمد لتعليم قيادة السيارات، ولطالبي رخص القيادة العمومي من حاملي رخص القيادة الخصوصي سارية المفعول والتي مضى عليها مدة لا تقل عن سنتين: 435 ريال.

رسم الإلتحاق بدورة رخص القيادة العمومي ممن لا يدخلون ضمن ما سبق: 560 ريال.

رسم الإلتحاق بدورة خصوصي منتسب: 100 ريال.

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